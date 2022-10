Dirigent Kienhuis Beltrums Mannenkoor: ‘Repeteren is een avond uit en plezier maken’

Zelfs corona krijgt De Vriend­schap niet klein: jubileum­con­cert voor Doetinchem­se eeuweling

DOETINCHEM - Het is een respectabele leeftijd, honderd jaar. Muziekvereniging De Vriendschap in Doetinchem heeft die mijlpaal bereikt en viert dat met een jubileumconcert in schouwburg Amphion, komende zaterdag.

19 oktober