Dirk Willink stopt als voorzitter van het Steengroeve Theater: ‘Tijd voor verjonging’

Het kost hem enige moeite om na twaalf jaar de voorzittershamer over te dragen. ,,Het is toch een beetje mijn kindje”, erkent Dirk Willink. ,,Maar het is dubbel. Enerzijds is het goed dat er verjonging komt in het bestuur, daar sta ik helemaal achter. Anderzijds heb ik het altijd met heel veel plezier gedaan. Ik vergelijk het met een kind dat uit huis gaat. Je weet dat het moet en dat het goed is, maar tegelijkertijd is het ook jammer.”



Willink was twaalf jaar geleden een van de oprichters van het Steengroeve Theater. ,,Ik was in die tijd fractievoorzitter van Winterswijks Belang (WB). We hadden een periode achter de rug waarbij WB tegen nogal wat schenen had geschopt. Het was tijd om een toekomstvisie te ontwikkelen waarbij we weer konden verbinden. Uit allerlei werkgroepjes kwam toen het idee naar voren om weer iets te doen in de steengroeve, waar in 1989 al eens Die Zauberflöte was opgevoerd.”