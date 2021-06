Discotheek de Radstake gaat weer open na meer dan een jaar: ‘Wat een feest’

Desondanks noemt de uitgaansgelegenheid in Heelweg het ‘een feest en een fijn gevoel’ om weer open te mogen. ‘Wat hebben we met ons allen lang op dit moment moeten wachten’, schrijft de Radstake op Facebook, doelend op de liefst 65 weken (!) dat de deuren van de discotheek dicht waren.

Na die ruim 15 maanden sluiting is het zaterdag onder de noemer ‘Kom d’r in party’ weer volop feesten op de plek waar vele Achterhoekers bier hebben leren drinken, gedanst en de liefde van hun leven hebben ontmoet.

Negatieve coronatest noodzakelijk.

In de Achterhoek zijn die in Doetinchem en Zutphen, en verder weg in Enschede en Duiven. Bij een negatieve coronatest kun je een bewijs daarvan downloaden op coronacheck.nl of komt die beschikbaar in de CoronaCheck-app.