Discotheek ex-Danspaleis in Eibergen weer open: ‘Openingsfeest wordt een knaller’

Het ooit drukbezochte Danspaleis biedt na jaren van leegstand een desolate aanblik. Al is daar in de zwaar verwaarloosde omgeving weinig meer van te zien. „Je moet letterlijk door de bomen het pand willen zien”, zegt Bernard ’t Jong. De geboren Entenaar is eigenaar van evenementenbureau 4 Seasons Events, dat eerder de koepelgevangenis in Arnhem ombouwde tot een activiteitencentrum.