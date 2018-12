Discotheek ex-Danspaleis weer open: ‘Openingsfeest wordt een knaller’

Hulpverle­ners vaak te hard door rood: ‘Het is een hardnekkig fenomeen’

8:22 Met spoed onderweg naar een noodgeval en dan zelf een dodelijk ongeluk veroorzaken. Vandaag beslist de rechter of de Deventer brandweerman Tim W. daarvoor een straf krijgt. Volgens Nils Rosmuller van het Instituut Fysieke Veiligheid is het niet uniek dat hulpverleners betrokken zijn bij een ongeval: ,,Het is een hardnekkig fenomeen.’’ Over een periode van vijf jaar zijn ruim 300 ongevallen geweest waarbij hulpverleningsvoertuigen met sirene en zwaailicht aan, betrokken waren.