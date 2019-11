Discussies over kleiput en houtstook in Winterswijks Nieuwscafé

PvdA-raadslid Ubel Zuiderveld heeft een eigen meldpunt geopend voor mensen die last hebben van houtstokende buren. In het Nieuwscafé komt hij vertellen wat voor hem de drijfveer daarvan is.



Over hetzelfde onderwerp komt ook Dirk Nijmeijer, longarts in het SKB ziekenhuis, aan het woord. Hij gaat in op de vraag hoe schadelijk het stoken van hout is.



Daarnaast wordt gediscussieerd over het storten van licht vervuilde grond in de kleiput. Moet de gemeente doorgaan met dit omstreden project? De Actiegroep Behoud Kleiput vindt van niet. Woordvoerder Erik Meinen gaat de discussie aan met VVD-fractievoorzitter Gert-Jan te Gronde, die als voormalig wethouder nauw betrokken was bij het project.