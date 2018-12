Dit biljarttoernooi was ooit iets voor Kerstmis, maar heeft inmiddels 45 speeldagen

DINXPERLO - De inschrijving start als de mussen nog van de daken vallen. En er doen zoveel biljarters aan mee dat de finale pas op 30 december is: het Kersttoernooi in Dinxperlo is al 33 jaar een succesverhaal.