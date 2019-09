Dit en meer is er allemaal te doen tijdens de Monumentendag in de Achterhoek

1. ATS, Doetinchem

Volledig scherm Kunstenaar Hans Uko Gorter poseerde eerder voor de bewaard gebleven sgraffito van de drie clowns. Archieffoto Jan van den Brink. © Jan Ruland van den Brink

De Algemene Technische School (ATS) voor Doetinchem en omstreken staat komend weekeinde in de schijnwerpers als ‘plek van plezier’. Deze school was tot 2009 in ’t Brewinc gevestigd. Dit gebouw biedt nu onderdak aan onder andere de Bibliotheek en het Erfgoedcentrum. Erik Hagelstein kruipt in de rol van presentator van Klasgenoten om oud-leraren en -leerlingen van de ATS te interviewen. Rob Lureman geeft lezingen over de sgraffito's van 't Brewinc en er is livemuziek door de Doetinchemse band Two Planets. De interviews zijn op beide dagen om 11 en 14 uur en de lezing over de sgraffito’s van ’t Brewinc is om 11.30 en 14.30 uur.

2. Wenninkmolen, Lintelo

Volledig scherm De Wenninkmolen in Lintelo. © theo kock

De Wenninkmolen is een korenmolen in Lintelo. De molen werd in 1860 gebouwd door bakker Wennink. De maalstoel is in 1937 naar de begane grond verplaatst, waar dook minder valide bezoekers het maalproces van dichtbij mee beleven. De huidige molenaar geeft rondleidingen door het pand. Kinderen kunnen zelf malen met handmaalmachienes en er is pannenkoekenmeel te koop. Op zaterdag worden er van 12 tot 14 uur zelfs pannenkoeken gebakken. In de molen hangen speciaal voor de gelegenheid tal van bijzondere foto's uit de geschiedenis van het bijzondere pand. De Wenninkmolen is zaterdag van 10 tot 17 uur open en zondag van 13 tot 17 uur.

3. Synagoge, Winterswijk

Volledig scherm De synagoge in Winterswijk. © Vincent Decates

Bij het thema ‘Plekken van plezier’ denk je wellicht niet direct aan een synagoge. Maar de ‘sjoel’ was in vroegere tijden ook het middelpunt van de joodse gemeenschap. Het synagogecomplex aan de Spoorstraat omvat niet alleen de in 1888 gebouwde synagoge, maar ook een schooltje, mikwe (badhuis) woning van de chazzan (voorganger) en een begraafplaats. Die zijn op Open Monumentendag geopend, met uitzondering van de woning. Op verschillende plaatsen in en rond het synagoge complex wordt het joodse verhaal van Winterswijk verteld. In die eens zo bloeiende joodse gemeenschap zat letterlijk en figuurlijk veel muziek. Het synagogecomplex is zondag 15 september van 12 tot 16 uur geopend. Om 14 uur starten de verhalen binnen en buiten op de begraafplaats en in het mikwe (badhuis).

4. Huis Wisch, Terborg

Volledig scherm Een 18e eeuwse tekening van Huis Wisch. © prive

Een modeshow van middeleeuwse kleding, rondwandelingen bij Huis Wisch, een picknick en heel veel muziek. Dat is zaterdag Open Monumentendag bij Huis Wisch in Terborg. Hier is ook een informatiepunt voor fiets- en wandelroutes. Kinderen krijgen een ‘bouwpakketje’ van een vlieger die eerst versierd en dan opgelaten mag worden op het voorplein bij de zonnewijzer. Koren, harmonie, bands en solisten uit Terborg treden op met muziek voor alle leeftijden. Om 11.00 uur en 14.00 uur zijn er wandelingen onder leiding van een IVN-gids. Een aparte route voert langs de plekken van plezier in Terborg.

5. Boerderij de Goedenberg, Hummelo

Boerderij de Goedenberg aan de Hessenweg in Hummelo is aangewezen als de centrale informatiepost voor de Monumentendag in Bronckhorst. Los van de te verkrijgen informatie is de boerderij zeker een bezoekje waard. De eigenaar heeft het pand de afgelopen jaren in oude luister hersteld. Ook is er een expositie ingericht over de historie van de boerderij en de reconstructies naar 1915 van de boerderij en de oude schuur uit 1813. Daarnaast is er een expositie van glas-en bloemkunstenares Gerda Hartjes uit Zelhem en van de teken- en schildersgroep ‘vrienden van de Galerie’ uit Zelhem.

6. Openluchttheater Winterswijk

Volledig scherm Openluchttheater Winterswijk in de jaren vijftig © Tanja Kits

Het Openluchttheater van Winterswijk is een goed bewaard geheim. Tot verdriet van de groep van twintig vrijwilligers die zich hard maakt voor het behoud van het theater en er voor zorgt dat er toch nog met enige regelmaat voorstellingen of kerkdiensten gehouden worden. Om meer ruchtbaarheid te geven aan het openluchttheater worden er tijdens de Open Monumentendag allerlei gratis te bezoeken voorstellingen gegeven. Op zaterdag van 11 tot 16 uur en zondag van 10 tot 17 uur.

7. Wijktheater de Hoop, Doetinchem

Volledig scherm Bartjan Tijman doet met zijn budgetgarage aan huis mee aan de wandelingen door wijk De Hoop. © Theo Kock