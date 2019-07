Dit gebeurt er allemaal bij een grote brandweeroefening in Toldijk

De nepbrand escaleerde snel, doordat er flink wat hout en gasflessen in het spel waren. Toch was het blussen van de brand niet de enige taak van de brandweer. De deelnemers moesten ook oefenen met de reacties van mensen.



Zo ‘zag’ een bestuurder van een heftruck het tafereel. Van schrik sprong hij uit zijn wagen en reed de heftruck onbemand door. In dergelijke situaties bestaat de kans dat er iemand werd aangereden en de brandweer moet ook voor het slachtoffer zorgen.



Er waren bij deze oefening ook andere slachtoffers, want iemand probeerde de ‘vlammen’ te blussen en verbrande hierbij zijn hand. Verder raakten tien personen vermist in de inmiddels brandende bouwmarkt. Zij konden door de rook geen weg naar buiten vinden.



De brandweer had zijn handen vol aan het in veiligheid brengen van alle mensen. Maar tegelijkertijd stonden er ook 50 tot 60 gasflessen met vulstation op het terrein. Om te voorkomen dat deze flessen het vuur extra voedde werden ze door de brandweer uit Doesburg gekoeld en veilig gesteld.