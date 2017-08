Dit gebeurt er als tieners in Neede gratis mogen worstelen in de jam

Barchemse revue in andere en kleinere jas

21 augustus Gezien het succes van voorgaande jaren wordt ook dit jaar tijdens het Barchems Feest weer een revue op de planken gebracht in het dorpshuis 't Onderschoer. ,,De traditionele revue is echter op verzoek van Vereniging Contact Barchem wel in een ander en kleiner jasje gestoken dan men gewend was, maar is zeker niet minder interessant. Dit om het muzikale naprogramma meer ruimte te geven'', laat de regisseur Anneke Koeleman weten.