Dit horrorechtpaar jaagt vanavond iedereen de stuipen op het lijf

Zelf pompoenen kweken, het op Marktplaats afspeuren naar enge figuren: Halloween is in zes jaar tijd alleen maar belangrijker geworden voor het stel. Op de vraag wie van de twee nou het meest fanatiek is, wijst Irma direct naar haar man. ,,Ik vind het leuk, maar heb op een gegeven moment een rem erop. Dat ik ’s avonds om tien uur zeg: nu even even relaxen. Maar dan wil Guido nog wel het een en ander doen.”



Buurtkinderen en ook leerlingen van de drie basisscholen in de buurt zijn heel enthousiast, ziet Irma. ,,Iedere dag stoppen er kinderen voor ons huis. Dan hoor je: ‘oh, er staat weer iets nieuws’ of ‘ze hebben nog helemaal niets gesneden’. Die reacties maken dit voor ons ook leuk om te doen.”