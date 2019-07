Dit is de Achterhoekse alpaca ranch van Wilma en Gilbert: ‘Ik ben niet zweverig, maar het is rustgevend’

Vanaf het terras bij de woonboerderij van Wilma en Gilbert kijk je aan de ene kant over de velden naar het bosgebied bij Engbergen, de andere zijde toont een weidse blik over het groene coulissenlandschap. De zes alpaca’s in het weiland naast het terras verstoren het oer-Achterhoekse beeld.



Tevreden grazen ze het gras af, kauwen ze wat op stokken of genieten languit liggend van de zon. ,,Het zijn ontzettend leuke, nieuwsgierige dieren’’, zegt Wilma. ,,Ze gaan overal op af, alles en iedereen wordt onderzocht, maar tegelijkertijd zijn ze heel schrikkerig en bang.’’



De liefde voor het schattige neefje van de lama ontstond op vakantie in Peru. ,,Daar zag je hele kuddes vrij rondlopen’’, zegt Gilbert ,,Een prachtig gezicht.’’



Thuis aangekomen verdiepte het stel zich in de dieren en kwam het uiteindelijk uit bij een fokker in Sinderen. Vorig jaar februari kregen de eerste twee alpaca’s een thuis in Voorst, inmiddels staan er zes in de weide.