‘Dit is de Aldi, hier kom je niet voor 38 verschillende soorten kruidenthee’

Wie dezer dagen de winkel van discountsupermarkt Aldi in Vorden betreedt, zal bijna twijfelen of hij niet per ongeluk een filiaal van yuppengrootgrutter Marqt - met vooral vestigingen in het westen van het land - is binnengestapt. De betonnen vloer en laaghangende led-verlichting aan zware metalen draagbalken creëren een industriële, moderne sfeer. Verschil is alleen dat er in het Achterhoekse dorp geen interieurarchitect aan te pas is gekomen. De supermarkt zit tijdelijk in een enorme bedrijfshal, op het lokale bedrijventerrein Werkveld.