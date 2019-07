Dit is de ontwerper van de populaire Achterhoekse vlag

Herman Waarlo: al 33 jaar met de fiets de boer op in Neede

12:09 NEEDE - De Boer op. Fietsen langs agrarische bedrijven en een kijkje nemen in de stal. In Borculo kon dat donderdag, morgen kan het in Beltrum en woensdag staat de Boerderijenfietstocht in Neede op het programma. „We willen mensen laten zien dat ons voedsel niet in de supermarkt wordt gemaakt.”