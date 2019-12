Dit is het nieuwe logo van Eibergen

Miljoenen­scha­de door urenlange oliebrand in transforma­tor van Tennet

13:22 HUMMELO/ LANGERAK - Er is een miljoenenschade ontstaan door de brand in een transformator op het terrein van stroomleverancier Tennet, op de grens van Hummelo en Langerak. De schade aan het verdeelstation is volgens zowel de brandweer als Tennet onherstelbaar. ,,En een nieuwe transformator kost enkele miljoenen euro’s”, zegt Tennet-woordvoerder Franscé Verdeuzeldonk.