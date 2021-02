Dit is het verhaal achter de brand van specialisten Henk en Henny, die vertrekken bij de brandweer

Elisa en Peter uit Doetinchem krijgen een hele zolder vol met bordspel­len van de Staatslote­rij

18 februari DOETINCHEM - Elisa Kettelarij wist wel raad met een oproepje van de Staatsloterij: wat zouden jullie doen met een prijs van 10.000 euro? ,,We willen heel graag mijn must have spellenlijst compleet maken. Nou, dat heb ik geweten", vertelt Elisa met een gulle lach. De Doetinchemse werd door de Staatsloterij verrast met een volledig ingerichte spellenzolder.