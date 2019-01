Dit is Prutje, het verstoten reekalfje dat bij de koeien van Appie uit Hengelo leeft

Maar het reekalfje bleef.



Verstege vermoedt dat ie is verstoten uit de sprong reeën die hier achter in de bossen leeft. ,,Maar ja, die zoekt toch een moeder.’’



Uniek is het niet: uit Bergen op Zoom kwamen vorige jaar al soortgelijke berichten en in Renkum schijnt een tam geworden hertje inmiddels nakomelingen te hebben geproduceerd voor het plaatselijke hertenkamp. In Deelen werd een een damhertje Bambi gedoopt.