Dit is waarom er blad wordt geblazen in het Doetinchemse bos

DOETINCHEM - Bladblazen in het bos? Hebben ze niets beters te doen? Dat vroegen veel mensen zich af toen ze een trekker mét bladblazer zagen rijden in de Kruisbergse bossen rond Doetinchem. Maar het is volgens de beheerder van het gebied wel degelijk belangrijk om te doen en dit is waarom.

Het blazen van bladeren wordt in het bos voornamelijk gedaan voor het behoud van de paden. ‘Als voeten van wandelaars en banden van voertuigen bladeren steeds in het zand van de paden drukken, wordt de bodem vettig en gaat het vocht vasthouden’, stelt Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK), beheerder van natuurterreinen, kastelen en landgoederen in Gelderland, waaronder de Kruisbergse bossen bij Doetinchem.



Afgevallen blad wordt namelijk op den duur humus, een donkere en sponsachtige stof die water vasthoudt. Humus kan erg goed zijn voor de tuin, maar op bospaden is dat dus niet zo handig. ‘Bovendien vinden veel wandelaars modderige paden vervelend en kunnen paden erg glad worden’, aldus de natuurbeheerder.

Kale plekken

Bladeren worden echter niet alleen van de paden geblazen, maar ook van het gazon in bijvoorbeeld tuinen. Dit wordt volgens GLK gedaan omdat het gras anders gaat schimmelen, waardoor er uiteindelijk kale plekken ontstaan.



‘Idealiter harken we de bladeren op, maar omdat deze werkwijze zoveel tijd in beslag neemt dat onze medewerkers bij lange na niet aan alle terreinen toekomen, is blazen een goede tweede mogelijkheid.’ Op de kleinere wegen en wandelpaden worden bladeren niet opgeruimd.

Volgens de natuurbeheerder is bladblazen niet schadelijk voor insecten die in het bos leven. Zij kruipen namelijk weer onder de bladeren vandaan. Hiernaast heeft het weghalen van bladeren een positief effect op paddenstoelen die op boomwortels leven. Deze doen het namelijk beter als er geen blad op de grond ligt.

Opmerkingen van wandelaars

GLK geeft toe dat wandelaars wel eens de wenkbrauwen optrekken als ze iemand met een bladblazer door het bos zien lopen. ‘Tijdens deze werkzaamheden krijgen onze collega’s wel eens een vraag over het blazen van bladeren in bossen, maar na uitleg begrijpen de wandelaars vaak wel waarom we dit doen.’



Overigens is de periode van bladblazen beperkt. Slechts gedurende enkele weken in het jaar is bladblazen nodig. In de Kruisbergse bossen wordt bijvoorbeeld maar één keer per jaar geblazen op enkele hoofdpaden.

