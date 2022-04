Dit jaar geen voorstellingen bij openluchttheater in Lichtenvoorde: ‘Plan gaat niet de prullenbak in’

Nieuw openlucht­the­a­ter midden in de weilanden van Vragender: ‘Het liefst doen we dit het hele jaar door’

VRAGENDER - In een oase van rust, midden in de weilanden bij Vragender, is het Openluchttheater Lichtenvoorde geland. Vanavond kunnen de eerste vijftig gasten genieten van lokale muzikanten en een 5 gangentheaterdiner.

12 juni