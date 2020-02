Dit jaar opnieuw een grote kermis in Vierakker-Wichmond, de sponsoring moet nog wel geregeld worden

,,We hebben het nu inderdaad een beetje in de verkeerde volgorde gedaan,’’ lacht comitévoorzitter Henk Huurnink. ,,Normaal gesproken ga je met sponsors praten, peil je animo en ga je op basis daarvan de kermisattracties regelen. Maar je moet er nu vrij vlot bij zijn anders is er niet veel keuze. Daarom hebben we met een kermisexploitant al vroeg afspraken gemaakt. Ook niet voor een absurd hoog bedrag. Maar we moeten er wel nog wat sponsoring erbij hebben. Ik zeg er gelijk bij dat we dit zelf kunnen betalen dit jaar. Maar we willen het graag doen met de hulp van de gemeenschap. Anders hebben we weinig geld over voor volgend Oranjefeest.’’