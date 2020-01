Dit kun je doen tijdens de scholenstaking in de Achterhoek en Liemers

De scholen staken donderdag en vrijdag. Dat betekent twee dagen zoeken naar alternatieve activiteiten in en om de Achterhoek en Liemers. Wat valt er eigenlijk te doen in de buurt? De redactie geeft 5 tips.

Onderduikmuseum

Volledig scherm Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten De verborgen deur naar een illegale drukkerij op de zolder van het pand. Het handdoekhaakje is de deurknop © Alexander Van Eenennaam Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de Achterhoek en Liemers werden bevrijd. En daar gaat u nog heel wat over horen en lezen. Om wel beslagen ten ijs te komen en uw kinderen een idee te geven waar het eigenlijk om gaat, is een bezoek aan het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten een absolute aanrader.



Met heel veel informatie, foto's, verhalen en beelden. En zelfs een echte Escaperoom: hoe was het om onder gedoken te zitten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Rapbattle

Donderdagmiddag om 15.00 uur barst een rapspektakel los in de bibliotheek in Aalten. Leerlingen van Schaersvoorde hebben zich in het zweet gewerkt tijdens een aantal rapworkshops. De beste rappers van Aalten en Dinxperlo binden vervolgens donderdagmiddag de woordenstrijd met elkaar aan. Toptalenten aan het werk, met de juiste beats.

Hoogwater

Het is deze dagen 25 jaar geleden dat de dijken langs de rivieren het bijna begaven. Een spannende tijd. Met een bezoekje aan de kade van Lobith kan al een beeld geven van hoe hoog het water gestaan heeft. En dan vervolgens naar het Nationaal Watermuseum in Arnhem. Daar zijn beelden en foto's te zien van hoe het geweest is.



Ook is er een Escaperoom, waar deelnemers als een gek moeten proberen een ruimte uit te komen, voordat de boel onderloopt. Spannend, en leerzaam. Vervolgens kunnen de kids naar het waterlab, die speciaal voor de stakingsdagen geopend is. Kinderen leren er zelf shampoo maken. Kan geen kwaad, toch?

Rondje Duiven

Nooit meer naar Ikea, zongen Jovink & de Voederbietels al. Maar niet iedereen denkt daar zo over. Een dagje Ikea kan de zinnen verzetten in tijden van onderwijsstakingen, helemaal als dit afgewisseld kan worden met bezoekjes aan grootschalige nieuwkomers op het zelfde bedrijventerrein: de Hornbach voor de klussers en Loods5 voor de interieurgekkies.



Ondernemende types kunnen terecht bij de Makro, de jonge avonturiers kiezen voor de ballenbak van de Ikea. Wel even checken of er files staan op de A12 of de toegangswegen. Voordat u het weet, wordt het een stuk minder aangenaam in de auto onderweg.

Winterberg

Skiën. Heerlijk roetsjen door de sneeuw. Het zit er voorlopig niet in, hier in de regio. En voor een dagje of 2 heen en weer sjezen naar Winterberg is zo’n gedoe. Maar dit keer krijgt u zo maar vier dagen in de schoot geworpen, met dank aan de stakende juffen en meesters. Mooi toch!



Winterberg ligt slechts 2,5 uur rijden van uw huis. Ok, ook daar is het op dit moment behelpen met de sneeuw, maar volgens de laatste gegevens ligt er toch 21 kilometer aan pistes op u en uw kinderen te wachten.