Dit kun je verwachten op Huntenpop: jonge honden, stampen en meezingen in dialect

Huntenpop heeft vijf podia verdeeld over het festivalterrein. Vrijdagavond spelen vooral tributebands, zaterdag staan er bands en artiesten als Level 42, Ilse de Lange en Snollebollekes op het festival.

Vrijdag 2 augustus

De populaire coverband The Dirty Daddies sluit vrijdagavond af op het hoofdpodium. De jonge honden van The Dirty Daddies stonden al op het hoofdpodium van de Zwarte Cross, Paaspop en Concert At Sea.

Op het Festivaart-podium staat om 22.00 uur La Fuente. Job Smeltzer, de echte naam van La Fuente, is al ruim 15 jaar een begrip in de Nederlandse house-scene. De dj draait op festivals in binnen- en buitenland. Zijn stijl is niet in een hokje te drukken. Toch proberen? Het is opzwepend, energiek met een vleugje latin. Perfect voor een mooie zomeravond!

Zaterdag 3 augustus

Op de tweede festivaldag opent Boh Foi Toch om 15.00 uur het hoofdpodium. De dialectband, wereldberoemd in de Achterhoek, speelt tot 16.00 uur. De band is ieder jaar op de Zwarte Cross goed voor een bomvolle megatent. Dit jaar zagen 15.000 bezoekers de band zondagochtend optreden. Vorig jaar schreef zanger Hans Keuper het themalied van de Zwarte Cross.

Danny Vera is om 17.00 uur aan de beurt op het hoofdpodium. De Zeeuw scoorde dit jaar een hit met Roller Coaster. Danny Vera is al jaren huisband bij het voetbalpraatprogramma Veronica Inside. Johan Derksen is groot fan van de singer-songwriter. ,,Het is echt met kop en schouders de beste singer songwriter in de Americana-scene in Nederland’’, zei Derksen onlangs nog.

Op het Festivaart-podium staat om 18.00 uur dj Paul Elstak. De Rotterdam is één van de bekendste hardcore-dj's van ons land. Zijn happy-hardcorehits uit de jaren 90 zijn nog altijd razend populair. Zet Rainbow in the Sky of Luv u more op en iedereen ravet en stampt mee op de beats van Elstak.