Dit plan moet het centrum van Hengelo weer laten bruisen

,,Het idee van dat horecaplein vind ik heel mooi. In Zelhem is ook zo'n plein en daar bruist het echt.’’ Corine Salomons is enthousiast over de plannen voor het centrum van Hengelo. ,,Ik verhuur vakantiewoningen op het landgoed Zelle, tussen Zelhem en Ruurlo. Voor onze gasten is het ook fijn als er een aantrekkelijk dorp in de buurt zit.’’