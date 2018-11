Dit scoorden leerlingen uit Neede in een Duitse kringloopwinkel

Leerlingen van de Kreuzschule uit het Duitse Heek waren vorige week te gast op Het Assink lyceum en in de kringloopwinkel in Neede, en deze week was het tijd voor een tegenbezoek aan Duitsland. Leerlingen van Het Assink brachten per bus een bezoek aan Gronau, om daar in kringloopwinkel KaDeCe een object te zoeken dat hun doet denken aan thuis, aan de eigen Heimat.