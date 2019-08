Dit spektakel kregen drieduizend bezoekers dinsdag voorgeschoteld in het Steengroevetheater

Het Steengroevetheater slaagde er gisteravond voor de achtste keer in een spektakelstuk neer te zetten in de bijzondere entourage van de enorme kalkafgraving. Terwijl tijdens de generale repetitie maandag nog van alles misging, was daar gisteravond bij de première voor drieduizend bezoekers weinig van te merken. Of zoals regisseur Jasper Korving dat omschrijft: ,,Waar het niet goed gaat, bluffen we. Zodanig dat het publiek niets in de gaten heeft.’' Kalkbedrijf Sibelco stelt de groeve drie weken ter beschikking, waardoor er een week tijd is om decor, tribunes en horecatenten op te bouwen.