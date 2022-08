Dit theekoepeltje bij Eibergse camping was vroeger kantoor bij steenfabriek en krijgt nu een nieuw leven

EIBERGEN - Berkelland telt meer dan 160 gemeentelijke monumenten. Welke zijn dat en wie onderhoudt of bewoont ze? Vandaag: het theekoepeltje bij camping De Goede Hoop in Eibergen.

Het staat er wat verloren bij, het theehuisje op de hoek van de Vredenseweg en de Winterswijkseweg in het buitengebied van Eibergen. Het dak vertoont grote gaten, van binnenuit kijk je er dwars doorheen. Maar daar komt binnenkort verandering in, want op het erf achter café De Goede Hoop, bij de gelijknamige camping, ligt het nieuwe puntdak al te blinken in de zon. Eigenaar Harrie Overkamp: „We zijn bezig met de restauratie, maar het is nu hoogseizoen op de camping, we zijn hartstikke druk, dus op dit moment komen we er niet aan toe om er verder mee te gaan.”

Kantoortje

Het koepeltje is vermoedelijk gebouwd tussen 1875 en 1900. Het diende als kantoortje van een steenfabriek, waar er in de periode 1845 tot 1885 meerdere in deze omgeving werden gebouwd. Immers, vlakbij de buurtschappen Holterhoek, Zwolle en Rekken zaten leemlagen in de grond, die prima geschikt waren voor het bakken van stenen. Nu rest daarvan slechts nog het achthoekige gebouwtje in de speeltuin van De Goede Hoop.

In het café hangen nog foto’s van de steenfabriek die hier ooit stond. De laatste fundamenten zijn volgens Overkamp zo’n vijftig jaar geleden verwijderd. Als kleine jongen stond hij erbij. „Het waren nog wat grote brokken steen”, herinnert hij zich. Restanten van het bedrijf dat ooit door Ten Bokkel Huinink uit Neede was opgericht onder de naam, jawel, De Goede Hoop. In die steenfabriek werkte ook Johann Theodor Overkamp, overgrootvader van Harrie. In 1905 ging De Goede Hoop dicht en Johann vertrok naar de steenfabriek in Groenlo, waar hij na enkele overnames uiteindelijk president-commissaris werd. Hij werd in 1952 opgevolgd door Harrie’s opa, Hendrikus Theodorus Johannes Overkamp. De Groenlose fabriek sloot in 1975.

Leemputten

Het terrein nabij De Goede Hoop waar leem werd afgegraven is nu Natuurpark De Leemputten. Aanvankelijk in beheer bij een nazaat van de steenbakkersfamilie Overkamp, later bij Staatsbosbeheer. Nadat het een aantal jaren aan de natuur was overgelaten, hebben nieuwe eigenaren het weer opengesteld voor onder andere wandelaars en waterfietsers.

En het voormalige kantoortje? „We hebben het lang gebruikt als opslagruimte voor de tuinstoelen ’s winters, maar we willen het meer betrekken bij het bedrijf, we denken aan iets voor de kinderen.”