Dit wordt 2022 in de Achterhoek: bouwen, feesten en éindelijk promotie?

We mogen weer! Althans, dat hopen we. Dan hebben we het natuurlijk over feesten op de Zwarte Cross, Huntenpop en ál die kermissen die we niet één, maar in de meeste gevallen zelfs twee jaar hebben moeten missen. En dat is veel te lang, velen willen wel weer springen in de Megatent, of dat nou op de Zwarte Cross is met een boel onbekenden, of op de kermis in het dorp met vrienden, buren en andere bekenden.



Dat we eraan toe zijn, bewijst de teruggave van kaarten voor de Zwarte Cross: die is minimaal, waardoor het festival nu al uitverkocht is voor komende zomer.