Dit wordt de laatste dag van de Zwarte Cross: 90’s party, ode aan het dialect en een atje voor de sfeer

Nog één dag en dan zit de Zwarte Cross 2022 er weer op. Maar daar denken we nog even niet aan, want deze zondag is er ook weer een goedgevuld programma op het festivalterrein.

Waar zaterdag Orgel Joke de feestgangers aan het dansen kreeg en de Snollebollekes de Megatent op de kop zette, gaan 67.500 mensen vandaag nog één dag feesten voor de ‘zwaarste vierdaagse van Nederland’ erop zit.



Wat kunnen zij verwachten van het programma vandaag? En, ook belangrijk: wat doet het weer? Wij zetten het voor je op een rij.

Crossbaan

Heb je het hele weekend nog geen cross gezien? De laatste kans is vandaag. En pak die zeker, want je kijkt je ogen uit bij alle vreemde creaties die over de baan rijden.

De eerste rit begint om 10.30 uur, voor spektakel moet je er rond het middaguur zijn. Dan racen de quads en de zijspannen over de baan.

De laatste rit (Specialklasse) begint om 16.55 uur en wordt om 17.30 uur afgevlagd.

Volledig scherm Pak vandaag je laatste kans om iets van de crosses mee te pakken. © Jan Ruland van den Brink

Muziek en theater

Het is zeker nog geen uitbuiken qua muziek- en theaterprogramma vandaag. Zo zullen Frans Bauer en Tante Rikie vanaf 12.45 uur hun hit Hoofd, Schouders, Knie en Teen ten gehore brengen op het Hoofdpodium. Daarvoor brengt Boh Foi Toch een ode aan het dialect met een liefst anderhalf uur durende show, vanaf 10.00 uur.

Zin in een feestje, zorg dan dat je in de Megatent bent, daar gaat de hele dag het dak eraf. Met ABBA Fever om 15.00 uur, de Motorband om 16.45 uur en Mooi Wark om 18.30 uur. Het is de rentree van de Drentse boerenrockband. Ze werden sinds 2011 niet meer geboekt vanwege een ‘graspolincident’.

Daarna is het even bijkomen en kun je ’s avonds 2,5 uur lang volledig los met de 90’s Party, met onder andere de Party Animals en (happy) hardcore-held Paul Elstak.

In de Theaterweide staat René ‘Atje voor de sfeer’ Karst om 12.15 uur. Vreemd, zo ‘n feestneus in de Theatertent? Volgens de organisatie niet, want René heeft ‘veel meer in zijn mars dan enkel atjes wegtikken!’.

Later die middag is het lachen met Helligen Hendrik en kun je ook nog Tante Rikie de Musikul zien.

Het weer

Zondag wordt met afstand de warmste dag op de Zwarte Cross. Net als voorgaande dagen valt er geen spatje regen en is de temperatuur welhaast perfect voor een festival.

Startent met een graad of 18 om 10.00 uur, als de festivalpoorten openen, stijgt het kwik vanmiddag door naar een maximum van 25, 26 graden.

Wel is er wat minder wind dan gisteren en dat betekent opnieuw: goed insmeren om verbranden te voorkomen.

Volledig scherm Ook de zondag van de Zwarte Cross belooft weer een perfecte dag te worden. © Jan Ruland van den Brink