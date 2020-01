Dit zijn de Achterhoekse scholen met het hoogste slagingspercentage, de meeste zittenblijvers en de hoogste cijfers

Onderaan het artikel kun je een school naar keuze opzoeken.

Hoogste slagingspercentage vmbo

Vmbo’ers kunnen het beste naar het Schaersvoorde in Dinxperlo. Daar was het slagingspercentage vorig schooljaar onder vmbo’ers 100 procent. Ook het Ludger College in Doetinchem (98,4 procent geslaagd) en Ulenhof ’t Beeckland in Vorden (98,0 procent) scoren goed als het gaat om het aantal geslaagden op vmbo-niveau.

Grootste slagingspercentage havo

Havisten kiezen het beste voor het Gerrit Komrij College in Winterswijk. Daar slaagde 93,7 procent van de havo-leerlingen. Het Ludger College in Doetinchem scoorde wederom aardig met een slagingspercentage van 90,3 procent over het afgelopen schooljaar.

Grootste slagingspercentage vwo

Vwo-leerlingen maken wellicht de meeste kans van slagen op het Almende College Isala in Silvolde. Daar slaagde vorig schooljaar 98,3 procent van de vwo’ers. Het Gerrit Komrij College in Winterswijk had daarna het beste slagingspercentage van de scholen in de Achterhoek die vwo aanbieden: 92,6 procent.

Meeste zittenblijvers

De twijfelachtige eer voor de school met het grootste percentage zittenblijvers gaat naar het Rietveld Lyceum in Doetinchem. In totaal 8 procent van de leerlingen moest daar het jaar overdoen.

Hoogste cijfers