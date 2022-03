Dit zijn de Achterhoekse stemmenkanonnen: van oud-wethouders tot een lijsttrekker die in haar eentje 82 procent van de stemmen trekt

Johan S. sloeg volgens justitie ook in Achterhoek toe: ‘Hij geeft er niets om dat hij anderen schade berokkent’

Het OM in Oost-Nederland heeft een jaar gevangenisstraf geëist tegen Johan S. (51). Het gaat hierbij niet om een strafeis vanwege recente oplichtingspraktijken in Twente. S. zou in 2019 auto’s en vakantiehuisjes hebben gehuurd zonder daarvoor te betalen en eten hebben besteld zonder het af te rekenen. Hoofdzakelijk in de Achterhoek.

22 maart