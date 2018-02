Dit zijn de drie legerheli's die elke dag boven de regio vliegen

Vijanden uitschakelen

De vliegers oefenen onder meer op laagvliegen. „Je moet op sommige missies laag vliegen om niet te worden beschoten of dood te gaan”, verklaart een van de betrokkenen bij Defensie. Tijdens de vluchten door de regio oefent de bemanning ook in het uitschakelen van vijandige radarsystemen. Al gebeurt dat uitschakelen natuurlijk niet echt; in de Apache is er de beschikking over een oefenwapen. Dan kun je doen alsof je een schot lost of een raket afvuurt.