Dit zijn de heetste én natste plekken in jouw woonplaats

De Klimaatatlas is een interactieve website vol kaartjes en ‘waarschuwingsborden’ rond de gevolgen van weersextremen als hoosbuien, overstromingen, droogte en hitte. De website brengt de gevolgen in beeld op adresniveau. Zo kun je als inwoner precies zien hoe het er in de directe omgeving voor staat. ,,Door dit inzichtelijk te maken, willen we mensen bewust maken van de gevolgen van het klimaat”, zegt wethouder Jos Hoenderboom van Oost Gelre. ,,Zeker hitte is een sluipmoordenaar. Je ziet dat bij een periode van langdurige hitte de sterftecijfers omhoogschieten. Bij zowel ouderen, chronisch zieken en heel jonge kinderen.”

Knelpunten

Het oplossen van deze zogeheten hotspots staat daarom hoog op de agenda bij de drie gemeenten. Dat kan bijvoorbeeld door wijken groener te maken. Dit heeft ook een positief effect op het vasthouden van regen en het voorkomen dat woonwijken en industrieterreinen blank komen te staan bij een stortbui. Met de Klimaatatlas, die de gemeenten samen met het Waterschap Rijn en IJssel hebben opgezet, staan de huidige knelpunten nu op een rij. ,,Wij zijn blij dat de atlas er nu is, want het laat zien wat de te verwachten gevolgen van de klimaatverandering zijn”, zegt wethouder Inge Klein Gunnewiek van de gemeente Winterswijk. ,,Hiermee kunnen we gericht maatregelen gaan treffen. Dat kunnen we als gemeente niet alleen, dat moet samen met onze inwoners en ondernemers. Denk bijvoorbeeld het groen maken van daken om opwarming tegen te gaan.”

Projecten

,,Als gemeente hebben we al direct profijt gehad van de atlas, want informatie op dit detailniveau hadden we niet”, aldus wethouder Bart Porskamp van de gemeente Oost Gelre. ,,De nieuwe kennis hebben we onder meer gebruikt bij enkele grote projecten die nu in de gemeente bezig zijn, zoals het in aanbouw zijnde Integraal Educatief Kind Centrum in Lichtenvoorde. Voorheen gebeurde dat op inzicht, nu is het gestaafd met cijfers.”



Met de toevoeging van Oost Gelre, Aalten en Winterswijk is de hele Achterhoek nu gedekt, met uitzondering van Berkelland. De Klimaatatlas is nu beschikbaar voor dertien gemeenten.



Meer info: weetvanwater.nl/klimaatatlas.