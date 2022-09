Dit zijn de mooiste foto's van het spectaculaire bloemencorso in Lichtenvoorde

Het is nu officieel: Corso Lichten­voor­de is Unesco Erfgoed

LICHTENVOORDE - Het was natuurlijk al een tijdje bekend, maar sinds vandaag is het officieel bekrachtigd met de overhandiging van het Unesco certificaat: het Bloemencorso is onderdeel geworden van de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed, als tweede traditie in Nederland.

11 september