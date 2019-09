Dit zijn de vier Dichters des Achterhoeks van dit jaar

Eva Schuurman uit Wichmond was de afgelopen twee jaar Dichter des Achterhoeks. Ze is in het dagelijks leven tekstschrijver, verhalenverteller en trouwambtenaar. Haar website: omdatikvanjetrouw.nl.



,,Het is heerlijk om er te zijn als Dichter des Achterhoeks, als de regio ergens zwanger van is. Dat je schrijft wat nodig is. Ik heb het nu twee jaar gedaan. Je kunt echt wat betekenen voor mensen. Mijn diepte- en hoogtepunt was het gedicht dat ik heb gemaakt over het jongetje uit Aalten dat overleed op het voetbalveld. Natuurlijk is het dan spannend om te schrijven, maar het was op dat moment ook nodig.”



,,Ik kreeg later een berichtje van zijn opa en oma, dat ze me dankbaar waren voor de woorden die ik had gevonden. Dat doet dan echt wat met me. Ik vind het echt leuk dat ik nog even door mag gaan binnen het collectief. Het mooie is dat het gaat om vier verschillende dichters. Ik ben heel benieuwd.”