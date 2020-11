Dit zijn volgens Quote 500 de vijf rijksten uit de regio: Marcel Boekhoorn kukelt uit de top 10

Nu Ton Kraayenvan­ger niet meer de wereld over kan reizen, filmt hij de onvrede over windmolens in Berkelland

31 oktober Documentaires maken in Myanmar of Jemen zat er door corona niet meer in voor de reislustige Ton Kraayenvanger. De 74-jarige Needenaar gooide het daarom over een totaal andere boeg en begon de onvrede over de mogelijke komst van windmolens in de gemeente Berkelland vast te leggen. ,,Omdat ik een groot gat had in mijn agenda, dacht ik: ik pik dit op.’’