Diverse Aldi-supermarkten in regio dag dicht voor ombouw

Na zijn aandeel in de promotie kan Orhan Džepar overal gratis terecht: ‘Doe niets liever dan Go Ahead helpen’

21 mei Biertjes, stroopwafels en zelfs een jaar lang gratis autowassen. Oud-Eagle Orhan Džepar en zijn ploeg Helmond Sport kregen van alles aangeboden om Go Ahead te laten promoveren. Nu dat wonderwel gelukt is, is het tijd om te oogsten voor de voetballer uit Eefde. Eerst maar eens met de Nissan Qashqai van zijn schoonouders naar iClean Carwash.