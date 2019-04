DJ Obsa Rinders gaat voor prijs Dancetour

Om kans te maken op een plekje op de line up van Dancetour moet hij in de top 3 belanden. De Borculose muziekpresentator is maandag een campagne begonnen per mail en sociale media om op te roepen op hem te stemmen. Dat kan nog tot woensdagmorgen 10 uur via www.dancetour.nl/djclash, waarna onder regio Arnhem DJ Obsa Rinders op het lijstje deelnemers staat genoteerd.