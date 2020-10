Dj’s brengen FC Twente-hardstyle-lied uit: ‘We hopen wat van de club te horen’

De track ‘Ons Twente’ staat al even op YouTube en is daar inmiddels zo’n 6500 keer bekeken. Op 16 oktober moet het een nog breder podium krijgen. Dan wordt het nummer op Spotify geplaatst en kun je het ook via iTunes downloaden.

In stadion?

Mike Gerritsen: „Zelf ben ik Twente-fan sinds net voor het kampioenschap van 2010. En altijd gebleven. Toen Twente degradeerde, heb ik een seizoenskaart aangevraagd. Juist om de club te blijven steun. Ook Davey Vredeveld - artiestennaam Escuro - is Twentefan. Samen kwamen we op het idee voor dit nummer. Onder fans is het nummer al populair, maar van de club zelf hebben we nog niks gehoord. Maar het zou leuk zijn als Ons Twente ook een keer in het stadion zou worden afgespeeld. Daar hoopten we al eerder op, maar dat is er nog niet van gekomen.”

Achterhoeks gehalte

‘Ons Twente’ heeft een behoorlijk Achterhoekgehalte. Naast de Enschedese en de Borculose dj figureren ook Eibergenaar Timo Stegeman en zijn zoontje Ferron, die beiden idolaat zijn van FC Twente.

Moeder-dochter

De Borculose dj: „Onze boodschap was: From Father to Son. Van vader op zoon. De liefde voor de club die je doorgeeft. Dat is wat we een beetje hebben willen uitbeelden. Timo en Ferron reageerden op een oproepje. Je kunt je echter afvragen in hoeverre de clubliefde een exclusief mannending is. Niet, eigenlijk. Ook vrouwen en meisjes zijn gek van voetbal en van Twente. En de band tussen moeder en dochter kan net zo uniek zijn als tussen vader en zoon. Conclusie: het idee voor een volgende clip ligt eigenlijk ook klaar.”

Schrijverskampje

Sinds corona iedereen in zijn greep heeft, zit Gerritsen werkloos thuis. Om toch wat omhanden te hebben, maakt hij videootjes voor de lokale site NieuwsuitBerkelland. „Wat dj-werk betreft jeukt het wel. Inmiddels gaan we richting december. Samen met Davey - Escuro - zetten we binnenkort een schrijverskampje op. Laptop, boxen en draaitafels mee en zien dat we ergens in een huisje wat creatiefs kunnen verzinnen om mensen mee te verrassen!”

Volledig scherm Mike Gerritsen heeft samen met zijn collega een hardstyle-nummer uitgebracht met de supporters van FC Twente in de hoofdrol. © Beeldbewerking Tubantia