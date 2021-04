Dj WeDamnz snakt naar einde van corona: ‘12.000 likes op Facebook, op enig moment ga ik daar van profiteren’

Man die babylijkje in 1973 vond, doet oproep aan moeder van baby Sem: ‘Gebruik de sleutel naar je bevrijding’

2 april LAAG-KEPPEL - ,,Ik ben geen priester of dominee", zegt Koos Gloudemans. Wel is hij de vinder van het babylijkje in 1973 in een bos bij Laag-Keppel. De moeder - een meisje van 17 jaar afkomstig uit een streng katholiek gezin - meldde zich twee dagen na de vondst van het kindje bij de politie. ,,Dat bevrijdde haar. Ik hoop dat de moeder van Sem deze sleutel naar bevrijding ook pakt.”