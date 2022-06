DjazzVibes op herhaling in het Mark Tennantplantsoen

DjazzVibes, voor het eerst gratis, is een van de weinige festivals die niet na twee jaar een herstart maakt. Het festival - in 2016 opgezet door Gino van Zolingen, Will Nuruwe en Kees Telder (de laatste twee vormen nog steeds de organisatie) - werd vorig jaar tijdens een corona-luwte gehouden in augustus. Toen speelde onder meer Massada in het Mark Tennantplantsoen. Voor relatief weinig publiek overigens omdat de meeste mensen zich nog niet op een festivalterrein durfden te wagen.

Zesde editie

Nu is DjazzVibes een van de vele festivals op een overvolle kalender. Het wordt de zesde editie. In het verleden waren de optredens onder meer op het Simonsplein, nu is gekozen voor het Mark Tennantplantsoen. In de stad geldt dat als de meest sfeervolle festivallocatie. Volgens Telder wordt het park de vaste locatie voor DjazzVibes.



Er zijn drie foodtrucks en bars in het park van Gringo's, la Cugine Pizza Fritta en Mama's (het voormalige Blend dat binnenkort als restaurant terugkeert in het pannenkoekschip in de Oude IJssel).



Vrijdag 24 juni begint DjazzVibes om 19.30 uur. Zaterdag is er muziek vanaf 15 uur.