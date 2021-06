Djembé Joy Groep uit Eibergen gaat heel hard trommelen, zonder geluidsoverlast

Na zes jaar een stemmig eerbetoon aan William Slotboom: ‘Eerder deed zich geen geschikt moment voor’

13 juni DOETINCHEM – Er is geen ontkomen aan. Zodra het Nederlands elftal deelneemt aan een EK of WK kleurt de Themansstraat in Doetinchem oranje. En daarmee gaan automatisch ook de gedachten uit naar William Slotboom. De voetbalfan die in 2015 overleed werd zondagavond, voorafgaand aan de wedstrijd van Oranje tegen Oekraïne geëerd met een heuse herdenkingsdienst.