Docenten krijgen hulp van apps bij muziekles

Het valt de drie onderwijskrachten op hoe weinig affiniteit jonge en nieuwe collega's met muzieklessen hebben. ,,Kennelijk is er niet zoveel aandacht voor op de pabo's. Heel jammer, eigenlijk.‘’



De Vreugd studeerde bas en contrabas aan het conservatorium in Zwolle en is docent muziek. Tekenend is dat hij in zijn 'spoedcursus' drie apps centraal stelt die onderwijzers kunnen gebruiken. Het gaat om digitale hulpmiddelen voor het bespelen van gitaar en piano én en het op de juiste toon zingen.



De workshop wordt spelenderwijs opgezet, de deelnemers klappen, zingen, roepen, gebruiken instrumenten en doen ritmische oefeningen. Vriend en vijand zijn het er over eens dat muziekonderwijs op basisscholen ernstig ondergesneeuwd is geraakt, de laatste decennia.



Scholen in de Achterhoek en de Liemers proberen het tij te keren met deelname aan het landelijk project Meer Muziek in de Klas, het platform waarvan koningin Maxima erevoorzitter is. Tijdens een eerdere bijeenkomst daarover in de Muziekschool Oost-Gelderland in Doetinchem erkenden leerkrachten dat ze een drempel over moeten, omdat ze van zichzelf vinden dat ze niet muzikaal genoeg zijn.



De Vreugd begrijpt dat, maar is niet overtuigd. ,,Er zijn maar heel weinig mensen die echt amuzikaal zijn. Als ik een ritme voorklap doen ze dat vaak perfect na. Dan denk ik: dat valt dus echt wel mee.''