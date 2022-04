Dochter (9) na verhuizing naar Doetinchem: ‘Je hoort eigenlijk aan niemand in m’n klas dat ze Achterhoeks zijn’

Fototen­toon­stel­ling ‘Mysterieu­ze Kruisgang’ in Kranenburg

In het Heiligenbeeldenmuseum van Kranenburg-Vorden vindt tot en met zondag 29 mei de fototentoonstelling Mysterieuze Kruisgang plaats. Sinds zondag is ook het bijbehorende fotoboek in het museum verkrijgbaar.

14 april