Dochter Janny over 100-jarige Lina: ‘Mijn moeder krabbelt altijd weer op’

Ze werd geboren in 1922 op boerderij De Scheper, in Hupsel bij Eibergen, aan wat nu de Kiefteweg is. Lientje was de op een na jongste in het gezin. Ze had elf broers en zussen. Lina had geen gemakkelijke jeugd. Haar vader overleed al jong, waardoor ze evenals de andere kinderen in het gezin flink mee moest helpen op de boerderij.