Documentaire om te leren van ‘foute’ Borculose overgrootvader: ‘Taboe doorbreken’

Plek voor 35 oorlogs­vluch­te­lin­gen in Bronck­horst: ‘Hartver­war­mend dat mensen zo meeleven met Oekraïne’

VORDEN - Landgoed De Hooge Weide in Vorden wordt per direct ingericht als noodopvang voor Oekraïners die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun eigen land. Dat laat de gemeente Bronckhorst weten. In de groepsaccommodatie is plek voor maximaal 35 mensen.

14 maart