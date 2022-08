Dode bij eenzijdig ongeval tussen Vragender en Winterswijk

SPB en BOV houden zaterdag kinderdag in Berkelpark Borculo

BORCULO In het Berkelpark bij het gemeentehuis van Berkelland in Borculo wordt zaterdag weer een kinderdag gehouden. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn er volop activiteiten in het park. De dag is een initiatief van Stichting Promotie Borculo (SPB) in samenwerking met de Borculose Ondernemers Vereniging (BOV).

17 augustus