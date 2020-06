Dode bij geweldsmisdrijf in Neede is 29-jarige vrouw

Bekenden van het slachtoffer zeggen dat het om de 29-jarige Esther Hoegen gaat. Het trieste incident speelde zich donderdag af aan de Thoomsenweg in Neede. De politie kwam even na vijven ter plaatse en trof de vrouw levenloos aan in de woning. De man was toen nog aanwezig op het plaats delict en had bloed op zijn kleding. Hij is direct aangehouden.