Dode bij ongeluk Geesteren is man (74) uit Berkelland, vrouw door omstanders uit brandende auto gered

Nieuw record: ruim duizend zakken vol vuurwerkaf­val bij elkaar geveegd in Doetinchem

14:14 DOETINCHEM - Een recordaantal zakken vol vuurwerkafval is dit jaar bij elkaar geveegd in Doetinchem. In totaal zijn er liefst 1.010 zakken vol resten van vuurwerk ingeleverd bij het Doetinchemse afvalbedrijf Buha.