Dode bij ongeval met spookrijder op A18 bij Wehl, snelweg tot middernacht dicht

VIDEOWEHL - Bij een ernstig ongeval op de snelweg A18 bij Wehl is vanavond rond 20.15 uur een dodelijk slachtoffer gevallen. Dat bevestigt de politie ter plaatse. Volgens een woordvoerder van de politie is er een gewonde, die naar het ziekenhuis is gebracht. De botsing zou zijn veroorzaakt door een spookrijder.