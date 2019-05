Dode en stervende meesjes in nestkasten Doetinchem

Landelijk zijn er ook al veel meldingen van dode mezen en egels. Ze eten rupsen van de buxusmot, die bestreden zijn met gif. Wopereis controleerde de afgelopen week de nestkastjes en zag in vrijwel alle kasten die bezet waren door mezen dode of zodanig verzwakte jongen dat die weinig kans op overleven hebben.



Ze roept op om geen gif te gebruiken bij het bestrijden van de buxusmot. ,,Het gif van bestrijdingsmiddelen komt in de voedselketen terecht waardoor nuttige insecten en dieren die deze opeten, massaal sterven.”



Ze wijst op een onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu en de Vogelbescherming van vorig jaar, dat uitwees dat in gestorven mezen 14 soorten gif in het lijf is gevonden. Daarvan waren 9 soorten pesticiden, waaronder enkele illegale soorten.



Door al vroeg (februari, maart) de buxus te controleren en rupsen weg te halen kan voorkomen worden dat de planten worden aangetast. De buxusmot is een invasieve exoot en zal niet meer verdwijnen uit Nederland, is de verwachting. Een alternatief voor buxus kan Ilex dark green zijn, een struikje dat niet gevoelig is voor het beestje en schimmels.